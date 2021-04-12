Youtuber Enes'e polis şoku
Youtuber Enes Batur 23. yaş gününü kutlamak için Acarkent'teki villasında parti verdi.
Youtuber Enes Batur 23. yaş gününü kutlamak için Acarkent'teki villasında parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı eğlenceye yaklaşık 100 kişi katıldı. Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.