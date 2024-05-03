VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dezenformasyon sürecine gireceğiz"
Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin ihracatı nisanda 19 milyar 271 milyon dolar oldu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek"
Enflasyon rakamları açıklandı
03 Mayıs 2024 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 08:07:00

"Sibergöz-37" operasyonlarında 77 ilde 156 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

77 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumanın geldiğini, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çanakkale ve Mersin'in bulunduğu 77 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiklerinin tespit edildiği açıklandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktarıldı.

Etiketler : operasyon ocuk müstehcenliği çocuk tacizi
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX