27 Ocak 2021 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 14:11:00
Yıldız Tilbe farkı
Yıldız Tilbe, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Kendine has tarzıyla AVM’de dikkat çeken şarkıcı Yıldız Tilbe, ‘’Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.
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