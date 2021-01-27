  • BIST
    1497.69
  • Dolar
    7,3793
  • Euro
    8,9420
  • Altın
    436,4030
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Publishing Fellowship yeniliklerle geliyor
Flaş erken seçim açıklaması
"Yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var"
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı: Harekete geçin!
IMF tahminini yükseltti... Türkiye daha çok büyüyecek
Meteoroloji'den son uyarı... İstanbul'da kar kapıya dayandı
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak
Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
Volkan Babacan ve eşi Hilal Babacan ikizlerle alışverişte
İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser
Yıldız Tilbe farkı
Ana yüreği oğluna yeni bir 'kalp' için çarpıyor
Ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyorlar
'Doktor Civanım' kuyruğu
Buse Varol, Amine Gülşe'nin dönüşüne sevindi
Bazı meyve ve sebzeler kanser riskini azaltıyor
Bağışıklık, rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli
Aşı olan kişi virüsü etrafına bulaştırmaz
Bugün burçları neler bekliyor? 27 Ocak 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Rakamlar Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Türk deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
27 Ocak 2021 Çarşamba 14:11:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 14:11:00

Yıldız Tilbe farkı

ABONE OL

Yıldız Tilbe, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Kendine has tarzıyla AVM’de dikkat çeken şarkıcı Yıldız Tilbe, ‘’Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim'' diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

Etiketler : Yıldız Tilbe şarkıcı magazin
Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı

Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı
Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm

Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim

Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi

İbrahim Büyükak'tan Murat Dalkılıç taklidi
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu

Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
Gizem Karaca karavandan uçtu

Gizem Karaca karavandan uçtu
Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama

Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama
Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı

Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı
Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı

Perihan Savaş alışverişte ortaya çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER