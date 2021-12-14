Yeni güzel Ankara'dan

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Ankara Fashion Week, 2 yıllık aradan sonra gerçekleşti. Etkinliğin final gününde yapılan Models Of Turkey 2021 yarışmasında 18 yaşındaki Ankaralı İlayda Güvenç birinci oldu. Bu yıl 12. kez düzenlenen yarışmada 2.liği İpek Arsu, 3.lüğü ise 16 yaşındaki Çelin Gözalıcı kazandı.