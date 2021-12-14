VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin için istenen ceza belli oldu
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'dan isyan ettiren savunma
Stoltenberg NATO'dan ayrılıyor mu?
Asgari ücret zammı ile neler değişecek?
Bakan Özer'den kütüphane açıklaması: 2022'de tamamlayacağız
Suudi Arabistan'dan İsrail'e şartlı teklif!
Dünyada "Made in Türkiye" rüzgarı!
Türk devine Sich-2-30 görevi! Uzaya fırlatılacak
Ambargoya karşı hazırlık! Millileştirilmesi için platform kuruldu
Kara Kıta'da Türkiye rüzgarı!
Türk SİHA'larını bu sözlerle anlattı!
O ülkenin gemisi Karadeniz'e girdi!
Dünya devleri birleştirdi: Kanser ilacı üretecekler
Kasım ayı konut satış istatistikleri açıklandı
Turkcell sponsorluğunda Fintech'in Yarını Zirvesi gerçekleşecek
3600 prim gününü tamamlayanlar dikkat!
Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' açıklaması
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
Yüzünü yakan kişiyle evlenen Berfin'in babası konuştu
Esenyurt'ta yangın faciası! 4 çocuk can verdi
Türkiye bölgede altın arayacak!
14 Aralık 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 14:30:00

Yeni güzel Ankara'dan

ABONE OL

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Ankara Fashion Week, 2 yıllık aradan sonra gerçekleşti.

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Ankara Fashion Week, 2 yıllık aradan sonra gerçekleşti. Etkinliğin final gününde yapılan Models Of Turkey 2021 yarışmasında 18 yaşındaki Ankaralı İlayda Güvenç birinci oldu. Bu yıl 12. kez düzenlenen yarışmada 2.liği İpek Arsu, 3.lüğü ise 16 yaşındaki Çelin Gözalıcı kazandı.

Etiketler : Pandemi Çelin Gözalıcı İpek Arsu Ankara Fashion Week 2
Renkli klip

Renkli klip
Sevgiliye ithaf

Sevgiliye ithaf
Çocuklara destek

Çocuklara destek
Sibel Can'a doyamadılar

Sibel Can'a doyamadılar
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet

Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
İlk single heyecanı

İlk single heyecanı
Kerem'den sürpriz proje

Kerem'den sürpriz proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER