Yaza 'Tatlı' giriş

Bengü yeni parçası 'Tatlı'yla yaza 'merhaba' dedi. Şarkının klip çekimlerinde, ekibi Bengü'ye şarkının adı gibi tatlı bir sürpriz yaptı. Klipte kullanılan otobüs için özel bir plaka hazırlandı. Harfleri Bengü, eşi ve çocuklarının baş harfleriyle, rakamları ise evlilik tarihinden oluşan plaka çekimler öncesi otobüse takıldı. Amerikalı, Brezilyalı, Rus ve Türk dansçılardan oluşan 8 kişilik bir ekip Bengü'ye klipte eşlik etti.