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07 Şubat 2021 Pazar 11:03:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 14:03:00

Uzakta ilk doğum günü

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TRT 1'de ekranlara gelecek 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi için Kıbrıs'ta bulunan Serkan Çayoğlu, dört yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'in 34. doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

TRT 1'de ekranlara gelecek 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi için Kıbrıs'ta bulunan Serkan Çayoğlu, dört yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'in 34. doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Sevgilisinin evine çiçek gönderen Çayoğlu, ''İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim" notunu düştü.

Etiketler : TRT1 bir zamanlar kıbrıs serkan çayoğlu özge gürel
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