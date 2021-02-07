Uzakta ilk doğum günü

TRT 1'de ekranlara gelecek 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi için Kıbrıs'ta bulunan Serkan Çayoğlu, dört yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'in 34. doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Sevgilisinin evine çiçek gönderen Çayoğlu, ''İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim" notunu düştü.

