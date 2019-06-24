Ünlüler sandıkta

Dizi için yeni imaj

Yeni sezonda ‘Diriliş Osman’ dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, İstanbul seçiminde oyunu kullandı. Acarkent Ted Koleji 1005 numaralı sandıkta oyunu kullanan Özçivit, yeni imajıyla dikkat çekti. Dizi için saçlarını uzatan yakışıklı oyuncu, “Havalar ısınınca zor olmaya başladı ama proje için gerekli” dedi. Eşi Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın yanında olduğunu söyleyen Özçivit, oyunu kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.

Eşi de yanındaydı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz gün Türkiye - Amerika arasında yaşanan S-400 gerilimiyle ilgili bir video paylaşmıştı. “Ey Amerika sen bizi ne sandın lan” sözleriyle tepkisini dile getiren Arkın, İstanbul seçimlerinde oyunu kullanırken görüntülendi. Eşi Betül Cüretlibatur’la birlikte sandık başına giden Arkın, oyunu Beşiktaş’ta 1014 numaralı sandıkta kullandı. Oy pusulasını sandığa ‘Hadi Bismillah’ diyerek atan Arkın, “Türkiye'nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık” dedi.

Uyumlu çift

Rol aldığı ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine bu sezon veda eden Engin Altan Düzyatan, İstanbul seçimi için oy kullanmaya eşi Neslişah Alkoçlar’la birlikte gitti. Beykoz Ted Koleji 1012 numaralı sandıkta oylarını kullanan çift, siyah beyaz uyumlu giyimleriyle de dikkat çekti.

Kızıyla birlikte oy kullandı

Şarkıcı Berkay, oy kullanmaya eşi Özlem Ada ve kızı Arya’yla birlikte geldi. Beykoz Ted Koleji 1004 numaralı sandıkta oyunu kullanan şarkıcı, oy pusulasını kızıyla birlikte sandığa attı. Kızına oy kullanma sorumluluğunu gösteren şarkıcı, ikinci çocuğu için de heyecanla beklediğini söyledi.

Gönüllerin Sultanı

Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray, sandığa kızı Yağmur Ünal’la birlikte gitti. Beykoz Ted Koleji’nde oyunu kullanan Şoray, mütevazı kişiliğiyle yine herkesin gönlüne taht kurdu. Hiçbir hayranını geri çevirmeden fotoğraf çeken Sultan, hepsiyle de sohbet etti.

Caner kolyesi

Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için Beykoz Ted Koleji’ne gitti. 1006 numaralı sandıkta oylarını kullanan ikili poz verdi. Ovalı, parlak yeşil elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplarken, boynundaki C harfli kolye de dikkatlerden kaçmadı.

Ayrılık yok

İstanbul seçimi için sandık başına koşan diğer bir isim de Mustafa Sandal oldu. Beykoz Ted Koleji‘nde oyunu kullanan Sandal, “Yoğun bir ay geçirdim, klip çekimleri için gittiğim Amerika’dan yeni döndüm, kısa bir Didim tatilinin ardından oy kullanmaya geldim” dedi. Bir süredir aşk yaşadığı Melis Sütşurup’tan ayrıldığı iddialarına da değinen Sandal, “Yazıldığı gibi bir ayrılık söz konusu değil, biz Paris’e tatile gittik. Sıkıntımız yok, biz iyiyiz sadece teknik bir hata oldu” sözleriyle açıklık getirdi.