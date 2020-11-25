25 Kasım 2020 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 17:20:00
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Ceylan Ertem de koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.
Koruma konusundan taviz vermediğini ve bu yüzden nasıl pozitif çıktığına şaşırdığını söyleyen şarkıcı Ceylan Ertem, "İnanılmaz bir koruma kollama içinde de olsam, ne yazık ki bugün Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Maskemi çıkarmama rağmen nereden nasıl bulaştığını bilemiyorum ama şu an evde karantinadayım’’ dedi.
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