VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Teknoloji bağımlılığı' ile 'siber zorbalık' konuları yeni müfredatta
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 26. turda da sonuç çıkmadı
Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e onlarca katyuşa roketi fırlattı
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu... Bakan Bak: Çok iyi bir ülke tanıtımını bisiklet sayesi...
Altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuyumcu yakalandı
İsrail müzakere heyeti, esir takası görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi
29 Nisan 2024 Pazartesi 11:38:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 11:38:00

Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e onlarca katyuşa roketi fırlattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri üsse onlarca katyuşa roketi fırlattığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Kassam Tugayları, İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği katliama karşılık İsrail'in sınırda yer alan Cibur Kampı adlı 796. Doğu Tugayı'nın onlarca katyuşa roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu ise Lübnan'dan gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'dan toplamda 20 roketin fırlatıldığını, birçoğunun hava savunma sistemi ile etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının da açık alanlara düştüğünü aktardı.

Saldırı nedeniyle can kaybı ya da hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Etiketler : hamas kassam tugayları lübnan israil roket
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX