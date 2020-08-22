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22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:09:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:09:00

Ünlü fenomen Reynmen, motosiklet kazası geçirdi

Kaynak: Akşam

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Motosiklet kazası geçiren ünlü fenomen Reynmen, durumunu sosyal medya hikayesinden 'Bugün motorla ilk kazamı yaptım. Bu arada bende birşey yok sadece kolum biraz yamulmuş' sözleriyle paylaştı.

Kısa süre önce oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen, daha sonra Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'la sarmaş dolaş kareleri basına yansıyan Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, motor kazası geçirdi. Aktaş, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Scorp'ta paylaştığı videolarla ünlenen, Türkiye'de en fazla takipçisi olan Youtube kanallarından birini yaratan Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyordu. Farah Zeynep Abdullah'ın ardından Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz'la sarmaş dolaş görüntülenen Aktaş, son yaptığı paylaşımlarla hayranlarını korkuttu.

'İLK MOTOR KAZAMI YAPTIM'

Instagram hesabından kaza geçirdiğini belirten Reynmen, "Bugün motorla ilk kazamı yaptım. Çünkü arkadaşın çok acelesi olmuş olacak ki yolun ortasında durup bir anda sağ kapısını açıp inmek istedi. Mevzu motora bir şey olup olmaması değil, benim gibi bir sürü arkadaş var ve bu tarz insanlar yüzünden zarar görüyorlar. Sonra motor kazaya karıştığında yüzde yüz haksız oluyor. Biraz daha dikkatli olun rica ediyorum." dedi.

Daha sonra ünlü fenomen , "Bu arada bende bir şey yok. Sadece biraz kolum yamulmuş" ifadelerini kullandı.

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