Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre

Pandemi dolayısı ile kızları Ses'i kalabalık ortamlardan uzak tutmaya gayret gösteren Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti "Yanımızda olmasa bile bütün planlarımız Ses'e göre yapılıyor. Alışverişte bile ilk önce onun eksikleri alınıyor" ifadelerini kullandı.