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06 Ocak 2021 Çarşamba 00:04:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 09:18:00

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre

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Oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, önceki gün eksiklerini tamamladı.

Pandemi dolayısı ile kızları Ses'i kalabalık ortamlardan uzak tutmaya gayret gösteren Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti "Yanımızda olmasa bile bütün planlarımız Ses'e göre yapılıyor. Alışverişte bile ilk önce onun eksikleri alınıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ümit Erdim eşi Seda Erdim Ümit Erdim kızı Ümit Erdim magazin
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