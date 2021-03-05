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Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil
05 Mart 2021 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 17:45:00

Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

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Nesrin Cavadzade, sevenlerini uyardı. Oyuncu, Twitter'da adına açılan sahte hesaplarda yazılan olumsuz yorumlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldı.

Nesrin Cavadzade, sevenlerini uyardı. Oyuncu, Twitter'da adına açılan sahte hesaplarda yazılan olumsuz yorumlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldı. 'Twitter'da adıma açılmış sahte hesaplara ve yazılan saçmalıklara itibar etmeyin' diyen Cavadzade, Instagram dışında herhangi bir sosyal mecrada üyeliğinin olmadığının da altını çizdi.

Etiketler : nesrin cavadzade sosyal medya twitter
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