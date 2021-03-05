Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

Nesrin Cavadzade, sevenlerini uyardı. Oyuncu, Twitter'da adına açılan sahte hesaplarda yazılan olumsuz yorumlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldı. 'Twitter'da adıma açılmış sahte hesaplara ve yazılan saçmalıklara itibar etmeyin' diyen Cavadzade, Instagram dışında herhangi bir sosyal mecrada üyeliğinin olmadığının da altını çizdi.

