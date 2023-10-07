Turneye İzmir'de başladı

Şarkıcı Funda Arar, 'Birlikte Söyleyelim mi?' adlı Türkiye turnesinin ekim ayı konserlerine İzmir'den başladı. Arar, önceki akşam İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Arar, sevilen eserlerinin yanı sıra alaturka ve arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla 2 saat aralıksız sahnede kaldı. Arar, siyah mini elbisesiyle dikkat çekti. Arar, ekim ayı boyunca Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır ve Bursa da sahne alacak.





