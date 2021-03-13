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13 Mart 2021 Cumartesi 12:13:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 12:13:00

Türk misafirliğini hiç unutmayacağım

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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Richie'nin yönetmenliğini yaptığı 'Five Eyes' adlı sinema filminin çekimleri nedeniyle Antalya'da bulunan Jason Statham, Türkiye'den ayrıldı.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Richie'nin yönetmenliğini yaptığı 'Five Eyes' adlı sinema filminin çekimleri nedeniyle Antalya'da bulunan Jason Statham, Türkiye'den ayrıldı. Yaklaşık 2 aydır Antalya'da bir otelin kurşun geçirmez villasında konaklayan Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden çıkış yaptı. Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen ünlü yıldız, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" dedi.

Etiketler : Five Eyes türk misafirperverliği guy richie jason statham
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