Türk misafirliğini hiç unutmayacağım

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Richie'nin yönetmenliğini yaptığı 'Five Eyes' adlı sinema filminin çekimleri nedeniyle Antalya'da bulunan Jason Statham, Türkiye'den ayrıldı. Yaklaşık 2 aydır Antalya'da bir otelin kurşun geçirmez villasında konaklayan Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden çıkış yaptı. Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen ünlü yıldız, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" dedi.