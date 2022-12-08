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08 Aralık 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 11:30:00

Toplantı trafiği

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Defne Samyeli önceki gün Zincirlikuyu'da tek başına objektiflere yansıdı. Sahne çalışmalarına tam gaz devam eden Samyeli, bir mekânda toplantı yaptı.

Defne Samyeli önceki gün Zincirlikuyu'da tek başına objektiflere yansıdı. Sahne çalışmalarına tam gaz devam eden Samyeli, bir mekânda toplantı yaptı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Samyeli, kendisini görüntüleyen habercilere, "Arkadaşlar kusura bakmayın, gerçekten yoğun bir gün geçiriyorum. Şimdi Anadolu yakasında bir görüşmemiz olacak, trafiğe kalmadan oraya yetişmemiz lazım" dedi.

Etiketler : Toplantı trafiği Defne Samyeli Zincirlikuyu
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