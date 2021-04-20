Teklif hayallerimin ötesindeydi

'Yemin' adlı dizide tanıştıktan sonra birlikte olmaya başlayan Özge Yağız ile Gökberk Demirci çifti, evlilik için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşından hayallerinin ötesinde bir evlilik teklifi aldığından bahseden Özge Yağız, nikah tarihini de pandemi sürecine göre şekillendirecek.

Recep ASLAN