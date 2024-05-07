VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
IOM: Dünya genelinde tahminen 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde gol krallığı yarışı sürüyor
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Vuran" eğitimi
07 Mayıs 2024 Salı 14:37:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 14:37:00

Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Vuran" eğitimi

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine çok amaçlı zırhlı araç Vuran'ın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

FSK tarafından yapılan açıklamada, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimle FSK askerlerinin muharebe kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk ordusu eğitmenlerince Vuran araçlarının güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitimler verildi. FSK, gelişme planını baz alarak kapasitelerini artırıyor, uluslararası ortakların desteğiyle NATO ordularının en yüksek standartlarına yükseltiliyor." ifadesi kullanıldı.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Söz konusu sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılarda bulunuyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok amaçlı zırhlı araç Vuran gibi çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

Etiketler : mehmetçik kosova güvenlik gücü kosova asker vuran eğitim
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"
Melissa'nın ‘Talih'i

Melissa'nın ‘Talih'i

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX