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Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
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07 Mayıs 2024 Salı 14:41:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 14:41:00

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı

Kaynak: TRT Haber

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Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle çimento tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : gaziantep kaza tanker sürücüsü tutuklama
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