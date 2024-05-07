Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle çimento tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı, minibüs şoförü Latif Örs ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
- Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
- Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere "Vuran" eğitimi
- Kuveyt Emiri Sabah, Türkiye'de
- "Nikahta dua okunmasının engellediği" iddiası... Müfettiş görevlendirildi
- Tahliye kararı verilen kiracı binayı yakmaya çalıştı