Tarihi sinemada tarihi film

1957 yılında Broadway'i kasıp kavuran ve 1961 yılında müzikal film olarak 10 dalda Oscar kazanan Batı Yakası'nın Hikayesi, 3 Oscarlı yönetmen Steven Spielberg imzasıyla yeniden beyaz perdeye geliyor. Müzikalin özel gösterimi önceki akşam Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşti. Özel gösterime Yusuf Çim, Deniz Can Aktaş ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan katıldı.