Sulu kutlama

Müzisyen Murat Kurşun, eşi Asena ve oğluyla birlikte Bodrum tatiline çıktı. Müzisyen önceki gün Cennet koyuna demirledikleri teknesinde eşinin 30'uncu yaşını kutladı. Kurşun Ailesi doğum günü pastasını birlikte kesti. Eşini tebrik eden Murat Kurşun, teknenin arka kısmına geçtiğinde Asena Kurşun'a sulu bir şaka yaptı. Murat Kurşun'u iterek suya düşüren Asena Kurşun'a eşinden hemen karşılık geldi. Murat Kurşun, tekneye çıkar çıkmaz eşini suya itip kahkaha attı.