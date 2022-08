Sinemada engelsiz müzik buluşması

Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 17-23 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara'da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye'de seyircilerle bir araya gelecek. Festivalin "Oditoryum" seçkisi belli oldu. Sinemaseverleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak olan "Oditoryum" seçkisi, müziği odağına alan hikâyelerle sinema tutkunlarının beğenisine sunulacak. Seçkide Cem Kaya'nın Aşk, Mark ve Ölüm (Love, Deutschmarks and Death); Mariano Biasin'in Olağanüstü (Sublime) ve Mirissa Neff'in Ulusal Uyanış (This is National Wake) filmleri yer alacak.