Sevgili değil arkadaşız

Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Aras Bulut İynemli'nin Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İlk kez açıklama yapan Sönmez, eski rol arkadaşı İynemli'yle aşk yaşamadıklarını söyleyerek "Yalan haberler, Aras'la arkadaşız sadece" dedi.

