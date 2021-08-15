VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
15 Ağustos 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 18:00:00

Sevgili değil arkadaşız

ABONE OL

Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Aras Bulut İynemli'nin Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Aras Bulut İynemli'nin Damla Sönmez ile birlikte olduğu iddia edilmişti. İlk kez açıklama yapan Sönmez, eski rol arkadaşı İynemli'yle aşk yaşamadıklarını söyleyerek "Yalan haberler, Aras'la arkadaşız sadece" dedi.

Etiketler : Bige Önal Aras Bulut İynemli Damla Sönmez
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!
‘Akça Hatun' kampı

‘Akça Hatun' kampı
Polis olacak

Polis olacak
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER