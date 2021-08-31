31 Ağustos 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 18:00:00
Sette kovid alarmı
TRT 1'de ekrana gelen 'Teşkilat' dizisinin setinde yapılan rutin testlerde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine yeni sezon çekimlerine kısa bir ara verildi.
TRT 1'de ekrana gelen 'Teşkilat' dizisinin setinde yapılan rutin testlerde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine yeni sezon çekimlerine kısa bir ara verildi. Testi pozitif çıkan ekip üyeleri ve oyuncular evlerinde istirahat ederken, çekimler testlerin negatife dönmesinin ardından yeniden başlayacak.