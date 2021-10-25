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25 Ekim 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 19:30:00

Sete çıkmama kararı aldılar

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Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da maaş krizi yaşanıyor. Set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da maaş krizi yaşanıyor. Set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı. Oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı ortaya çıktı. 8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşanan bu mağduriyetin ardından sonunda bıçak kemiğe dayandı. Arka Sokaklar'ın Total grubunda yine birinci olduğu gün, ekip hak ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı.

Etiketler : Sete çıkma Arka Sokaklar maaş krizi yaşanıyor 8 bölüm
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