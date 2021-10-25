Sete çıkmama kararı aldılar

Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da maaş krizi yaşanıyor. Set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı. Oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı ortaya çıktı. 8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşanan bu mağduriyetin ardından sonunda bıçak kemiğe dayandı. Arka Sokaklar'ın Total grubunda yine birinci olduğu gün, ekip hak ettikleri paralarını alana kadar sete çıkmama kararı aldı.