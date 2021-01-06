06 Ocak 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 09:30:00
Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
Geçen sene doğum gününde babasını kaybetmenin acısıyla sarsılan oyuncu Seray Kaya, kutlama tarihini değiştirdi.
Seray Kaya, 4 Şubat’taki doğum gününü artık 4 Ocak’ta kutluyor. Önceki gün babaannesi tarafından getirilen pastasını üfleyen oyuncu, duygu dolu anlar yaşadı.
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