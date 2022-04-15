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15 Nisan 2022 Cuma 08:04:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 15:27:00

Senaryo önemli

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En son ekranlara veda eden 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan oyuncu Serkan Çayoğlu, dijital kanallar hakkında konuştu.

En son ekranlara veda eden 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan oyuncu Serkan Çayoğlu, dijital kanallar hakkında konuştu. Oyuncu, "Televizyon ile dijital çok farklı. Dijitalin planlaması daha kolay oluyor. O yüzden belki yaza kadar dijital olabilirdi ama benim öyle bir tercihim yok" dedi. Projede Çayoğlu, hikayenin önemine dikkat çekerek, "Benim için senaryo önemli" dedi. Meslektaşı Özge Gürel ile evlenmeyi planlayan Çayoğlu, "Düğün yaz sonu gibi olacak. Tarih belli değil. Mekana karar vermedik" dedi.

Etiketler : Senaryo önemli Serkan Çayoğlu Kıbrıs Zafere Doğru
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