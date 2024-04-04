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04 Nisan 2024 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 10:45:00

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Kaynak: AA

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74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.

Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

Etiketler : sanatçı oyuncu kadir inanır hastane taburcu
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