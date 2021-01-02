Sahnede değil dijitalden seslendiler

SEVENLERİNDEN BİR TIK UZAK KONSER



Sertab Erener, bu yılbaşı hayranlarıyla Sosyo adlı aplikasyon üzerinden verdiği online konser ile buluştu. 75 dakika süren konserde 22 şarkı okuyan Erener, “Yeni yıla girerken bu son saatlerde göz göze olamasak da, el ele tutuşamasak da müzik bir yolunu buldu ve hepimizi yeniden buluşturdu, birleştirdi, sizi çok özledik” dedi.



YENİ YILIN İLK DÜETİ

Sıla ve Yalın, online olarak verdiği konserde ‘Ver O Zaman Gömleklerimi' adlı yeni şarkılarını ilk kez seslendirdi. Sıla, Yalın’la dostluklarının uzun yıllara dayandığını söyledi: “Bizim Yalın ile dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor, çok katmanlıdır bizim dostluğumuz. Yıllar sonra birlikte şarkı yazmaktan çok mutlu olduk. Bize yaradı size de yarasın.”

10 KİŞİYE SESLENDİ



Berkay, Jolly Joker Vadistanbul’dan canlı yayınla gerçekleşen konserle sevilen şarkılarını okudu. 10 bin kişi tarafından izlenen konserde şarkıcıya 10 kişilik orkestra ekibi eşlik etti. Berkay, 2021 için sağlık ve huzur diledi.

OYUNSEVERLERLE YENİ YILA MERHABA

Genç sanatçı Ece Seçkin, Pubd Mobile’ın yılbaşı için hazırladığı özel etkinlikte sahne aldı. 2021'e oyunseverlerle birlikte giren Ece Seçkin, hem sesi hem de sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

KARİYERİNİN İLK ONLİNE SAHNESİ

Tan Taşçı, sanatçı dostları Hakan Aysev, Melek Mosso ve Rubato ile beraber hazırladığı #EvdeYılbaşı konserinde, online olarak dinleyicilerini eğlendirdi. Passolive üzerinden canlı olarak yayınlanan konserde konuşan Taşçı, kariyerinin ilk çevrimiçi canlı konserini vermenin heyecanını yaşadığını söyledi.

50 YILLIK SANAT HAYATINI OKUDU



Selami Şahin, 50 yılı aşkındır sanat hayatında biriktirdiği anılarını, 2 saatlik bir repertuvarla sevenleriyle paylaştı. 25 şarkının canlı kayıtları ve görüntüleri, NTV’de 1 saatlik versiyonu ile yayınlandı. Şahin’in tüm sahne kostümleri, Levon Kordonciyan tarafından kendisine özel olarak tasarlandı.

TELEVİZYON EKRANLARI RENKLENDİ



Online platform kadar televizyon ekranları da bir o kadar renkliydi. TV8, Show TV, Kanal D, atv, TV100, yılbaşı özel programında evlerinde televizyon başında olan izleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. TV8, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş’in jüri oltuğuna oturduğu ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ programında ünlüleri ağırladı. Show TV Güldür GÜldür , Kanal D ise ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ adlı skeç programlarıyla eğlendirdi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü isimler, ter döktü. Ebru Yaşar da TV100 ekranlarında sevilen şarkıların okudu.