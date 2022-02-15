15 Şubat 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 11:30:00
Saba'nın tahtını sallıyor
'Sen Olmazsın' adlı teklisiyle adından söz ettiren Bahar Gelir, Saba Tümer'i tahtından sallıyor.
'Sen Olmazsın' adlı teklisiyle adından söz ettiren Bahar Gelir, Saba Tümer'i tahtından sallıyor. 'Bahar Kapıda' programıyla Anadolu'yu karış karış gezen Gelir, kahkahalarıyla ekrana damga vurdu. Sunucuya hayranları "Bayan Kahkaha" yorumlarında bulundu. Gelir, kahkahalarıyla ünlünen Saba Tümer'e rakip olarak gösterildi.