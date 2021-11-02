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02 Kasım 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 11:00:00

Pişti olmayı sevmem

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Sanatçı Ebru Yaşar, Kaya Artemis Otel'in açılışında sahneye çıktı.

Sanatçı Ebru Yaşar, Kaya Artemis Otel'in açılışında sahneye çıktı. Pandemi sonrası ikinci KKTC konserini veren Yaşar, sahne öncesi habercilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcıya sanatçıların korkulu rüyası olan 'pişti krizi' soruldu. Kostümlerini özel olarak diktirdiğini ve böyle bir korkusu olmadığını söyleyen Yaşar, ''Gidip marka alırsan, butikten giyinirsen pişti olabilirsin. Günlük hayatımızda tabii ki piştiye açığız. Ama sahnede 'hayır!' Onu ben özel diktiriyorum. O yüzden pişti olma olasılığım yok. Hiç sevmem pişti olmayı" dedi.

Etiketler : Pişti olmayı sevmem Sanatçı Ebru Yaşar Kaya Artemis Otel
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