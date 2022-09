Pınar'a görümce takibi

'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkilerini gözler önünde yaşayan ve mutluluklarını her seferinde dile getiren çiftten, yeni bir hamle geldi. 'Yargı' dizisindeki performansıyla son dönemde beğeni toplayan Pınar Deniz, aileye de girdi. Oyuncu, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladı. Yaz aylarından bu yana aşk yaşayan ikili, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele gelerek aşklarını ilan etmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Demet Akbağ'ın oynadığı 'Aydınlık Evler'i izlemeye gitmiş ve habercilere, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.