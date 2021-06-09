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09 Haziran 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 12:30:00

Panik yaratan buluşma

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2018 yılında spiker nişanlısı Zeynep Tandoğan ile olaylı bir şekilde ayrılan tiyatro oyuncu Hazım Körmükçü, bu kez haber spikeri Ekin Olcayto'la objektiflere yansıdı.

2018 yılında spiker nişanlısı Zeynep Tandoğan ile olaylı bir şekilde ayrılan tiyatro oyuncu Hazım Körmükçü, bu kez haber spikeri Ekin Olcayto'la objektiflere yansıdı. Çıkışta gazetecileri görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan çift, "Yanlış bir şeyler yazılmasını istemiyorum" diyerek uyarıda bulundu. Recep ASLAN

Etiketler : Zeynep Tandoğan Ekin Olcayto Hazım Körmükçü
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