Panik yaratan buluşma

2018 yılında spiker nişanlısı Zeynep Tandoğan ile olaylı bir şekilde ayrılan tiyatro oyuncu Hazım Körmükçü, bu kez haber spikeri Ekin Olcayto'la objektiflere yansıdı. Çıkışta gazetecileri görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan çift, "Yanlış bir şeyler yazılmasını istemiyorum" diyerek uyarıda bulundu. Recep ASLAN