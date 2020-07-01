Özge Gürel: Gerekirse yakarım
Oyuncu Özge Gürel, cesaretin kendisinin en önemli özelliklerinden birisi olduğunu anlattı: “Gerekirse yakarım.”
‘Bay Yanlış’ dizisiyle ekranlara dönen Özge Gürel, Elele Dergisi için kamera karşısına geçti. İddialı açıklamalarda bulunan oyuncu, en güvendiği özelliğinin cesaret olduğunu söyledi: “Cesaretim. Tüm o etiketleri gerekirse yakacak cesaretim, en çok tutunduğum, kendim olarak kalmama izin veren bir özelliğim. Ne olursa olsun devam edeceğimi, hiç pes etmeyeceğimi biliyorum. Benim hayatım, benim yolum, benim deneyimim.”
Özge Gürel, komedi dizisi ‘Bay Yanlış’ta Can Yaman ile başrolü paylaşıyor.
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