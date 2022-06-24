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24 Haziran 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 12:00:00

Otobüste kopuyoruz

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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el atan Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Boluğur ile halk otobüsüne bindi.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el atan Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Boluğur ile halk otobüsüne bindi. Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı. En son ortaokulda otobüse bindiğini dile getiren Boluğur, videoda, "Otobüsteyim. Biraz kalabalık bugün. Beni tanıyanlar da çıktı. Tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Annem de yanımda... Keyif yapıyoruz. En son ortaokulda binmiştim. Şu an bana nostalji oldu. Otobüste kopuyoruz" dedi.

Etiketler : Otobüste kopuyoruz Merve Boluğur Nehra Boluğur
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