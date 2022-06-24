Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el atan Merve Boluğur, önceki gün annesi Nehra Boluğur ile halk otobüsüne bindi. Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı. En son ortaokulda otobüse bindiğini dile getiren Boluğur, videoda, "Otobüsteyim. Biraz kalabalık bugün. Beni tanıyanlar da çıktı. Tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Annem de yanımda... Keyif yapıyoruz. En son ortaokulda binmiştim. Şu an bana nostalji oldu. Otobüste kopuyoruz" dedi.