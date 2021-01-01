Orhan Baba da aşı olacak
Orhan Gencebay, önceki gün aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.
Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımız da, inancımız da sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var, onlara kulak asmıyorum. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' dedi. Sosyal medyada kendisine edilen hakareti mahkemeye taşıyan usta sanatçı, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım’’ dedi.
- Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhunu incittiler
- Orhan Baba da aşı olacak
- Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi
- Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
- Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
- Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor