Orhan Baba da aşı olacak

Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımız da, inancımız da sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var, onlara kulak asmıyorum. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' dedi. Sosyal medyada kendisine edilen hakareti mahkemeye taşıyan usta sanatçı, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım’’ dedi.