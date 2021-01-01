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01 Ocak 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 10:00:00

Orhan Baba da aşı olacak

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Orhan Gencebay, önceki gün aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımız da, inancımız da sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var, onlara kulak asmıyorum. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' dedi. Sosyal medyada kendisine edilen hakareti mahkemeye taşıyan usta sanatçı, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım’’ dedi.

Etiketler : Orhan Gencebay Orhan Baba aşı magazin
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