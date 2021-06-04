O sahneler kolay çekilmiyor!

Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı 'Kuruluş Osman', 'Quality Ödül Töreni'nde 'En İyi Dizi' ödülünü kazandı. Geceye katılan Burak Özçivit, dizinin çekimlerinin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını söyledi. Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesini anlattıkları dizide savaş sahnelerine imza atan oyuncu ''Karda, çamurda güneşte öyle sahneler çekiyoruz ki yaşadığımız zorluk anlatılamaz" dedi. Dizi nedeniyle sakal bırakan Özçivit, oğlu Karan'ın kendisini hiç sakalsız görmediğini belirterek "Beni nasıl karşılar bende merak ediyorum'' açıklamasını yaptı.