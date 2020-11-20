20 Kasım 2020 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 17:36:00
Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri
Eda-Metin Özülkü, pandeminin kahramanları sağlıkçılara moral vermek amacıyla düzenlenen ‘Acil Müzik' programında, doktorlarla birlikte konser verdi.
Pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen ve sosyal medyadan yayınlanan konserde Metin Özülkü ‘’Toplumun ruh sağlığına hitap eden bir iş yapıyoruz. Bu yüzden yaptığımız işi önemsiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu durumu atlatır, sağlıklı mutlu günlere kavuşuruz diye ümit ediyorum’’ diye konuştu.