Metin Özülkü ve eşi Eda Özülkü'den sağlıkçılara 'Acil Müzik' konseri

Pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen ve sosyal medyadan yayınlanan konserde Metin Özülkü ‘’Toplumun ruh sağlığına hitap eden bir iş yapıyoruz. Bu yüzden yaptığımız işi önemsiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu durumu atlatır, sağlıklı mutlu günlere kavuşuruz diye ümit ediyorum’’ diye konuştu.