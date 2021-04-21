Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!

Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile birlikte olduğunu aralarında geçen yazışmalarla kanıtlayan oyuncu Aygün Aydın, eleştiriler sonrası açıklama yaptı. Kendisini sanal alemde deli gibi gösterildiği için bu mesajları paylaştığını söyleyen Aydın, "Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar'' dedi.

