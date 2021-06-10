Merve aşısını oldu!

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Merve Özbey de önceki gün hastaneye giderek Kovid aşısını yaptırdı. Sistemin çok sağlıklı bir şekilde ilerlediğinden bahseden Merve Özbey, "Şükür aşımı olabildim. Buncu zamandır canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

