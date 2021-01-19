19 Ocak 2021 Salı 04:59:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 18:28:00
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ev fiyatına mutfak yeniliyorlar
‘Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, evini yenilemeye karar verdi.
Bunun için ilk mutfaktan değişime başlamak isteyen oyuncu Ezgi Mola, aldığı fiyat karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Firmadan 120 bin TL ücret çıktığını söyleyen Ezgi Mola, "İndirimle 40 bin TL yaptılar. Saçmalık bu! 120 bin TL'ye Beylikdüzü'nde bir artı bir ev alırsın" diyerek isyan etti.
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