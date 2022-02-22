İrem Derici, Karfest konserler serisinde hayranlarıyla bir araya geldi. Beyaz kürküyle dikkat çeken Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Kürküm sahte" diyerek bir hafta önce sahnede binlerce liralık marka kıyafetleriyle çıkan Demet Akalın'a göndermede bulundu. Derici, Cem Belevi'yle ilişkisini itiraf etti. Şarkıcı, habercilerin müzisyenle ilgili sorularına, "Daha ne yapayım karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek aşkını haykırdı.