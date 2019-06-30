30 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Köylü güzeli
İşadamı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, bitmeyen bir tatil sezonuna girdi.
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