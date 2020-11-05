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05 Kasım 2020 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:52:00

Köyden çıkan şampiyon

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Gümüşhane'nin Kaş Köyü'nde yaşayan Abdullah Çakır tarla yollarında sürekli koşuyordu. Köylülerin 'deli' dediği Abdullah, önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandı, sonra da kendini geliştirdiği atletizmde, 'Dağ Koşusu Balkan Şampiyonu' oldu.

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi Kaş Köyü'nde hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan Halil İbrahim ve Solmaz Çakır çiftinin oğulları Abdullah Çakır, küçük yaşta atletizm sporuna merak sardı. Sabah erken saatlerde kalkan Çakır, ailesine yardım ettikten sonra köy yollarında sürekli koşuyordu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu kazanan Abdullah, aldığı profesyonel desteklerle atletizmde kısa sürede büyük başarılar elde etmeye başladı.

İNANCINI ASLA KAYBETMEDİ

21 yaşındaki Çakır, önce Türkiye, ardından Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Tek başıma mücadele ettiğini anlatan Abdullah Çakır, "Sabah 6’da kalkar ineklerimizi yedirir, temizliklerini yapardık. 8’de ise koşmaya başlardım. İmkanlarımız çok kısıtlı olduğu için yol kenarlarında, dağlarda ve arazilerde koşardım. Köyde koşarken bana 'deli' diyorlardı. Ama bunlara rağmen inancımı kaybetmedim" diye konuştu.

İNANMAYANLAR PİŞMAN OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Ercan Muslu yönetiminde çalışan Abdullah Çakır, "Bir şeyleri başardıkça destek görmeye başladım. İlk başta sıcak bakmayan insanlar başarılarımdan sonra destek vermeye başladı. Bireysel olarak ise dünya ve Avrupa şampiyonasında derece yapmak istiyorum" dedi.

Etiketler : Abdullah Çakır şampiyon Ercan Muslu koşu
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