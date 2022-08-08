Kötü huyu belli oldu

'Camdaki Kız' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burcu Biricik hakkında bilinmeyen bir özelliğini açıkladı. Oyuncu, yelkenliyle İstanbul'dan Marmaris'e seyre çıkan Burcu Kuş ve Yasemin Şefik'in sosyal medyada yaşadıklarını anlattıkları canlı yayınına konuk oldu. Bozburun'da tatilde olan Biricik, tanımadığın insanların doğum gününe gittiğini söyledi. Oyuncu, "Burada eğlenmek istedim. Birinin doğum günü olduğunu duydum. Kalktık gittik. İngilizcem pek iyi değil, yeterli bir cümle kurdum. 'I love party', 'I need party' diyerek doğum gününe katıldım. Doğum günü sahibi bizi tanımıyordu. Sonra tanıştık. Bu benim huyum artık tanımadığım birilerini doğum gününe gitmek" dedi.