Konserlerden tiyatro sahnesine transfer

Elif Kaya şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa göz kırptı.
Elif Kaya şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa göz kırptı. Kaya, önceki gün arkadaşının motosikletiyle Nişantaşı City's'e geldi. Habercilerle sohbet eden Kaya, tiyatro oyunu olduğunu söyledi. Kaya, "Şimdi provadan geliyorum. 'Kapkabare' isimli bir tiyatro oyununda, oyuncu olarak yer alıyorum. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum" dedi.
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Elif Kaya
Nişantaşı City's
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