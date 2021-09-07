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07 Eylül 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 14:30:00

Kızı korkuttu

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Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade Angelina korkuttu.

Eski Türkiye Güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli'nin kızı Sade Angelina korkuttu. Sürmeli'nin bir mekanda ayıklanmış olarak istedikleri balıktan çıkan kılçık Sade'nin yemek borusuna saplandı. Kızını hemen en yakın hastaneye götüren Sürmeli, müdahale sonrası rahat bir nefes aldı. Sürmeli, "Balık yerken kılçığına dikkat ediniz. Kızımın boğazına battı ve farklı tehlikeleri olabileceği için geldik. Çocuklar ihmale gelmez aman dikkat" diyerek sahip olduğu okulundaki velileri ve tüm ebeveynleri uyardı.

Etiketler : Eski Türkiye Güzeli Deniz Özde Sürmeli Sade Angelina
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