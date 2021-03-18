Katar'daki ilgi Türkiye'de yok

En son 'Zümrüdüanka' dizisinde rol alan Ceren Yılmaz, geçen hafta gittiği Katar ziyaretinde çok güzel bir ilgiyle karşılandığını söyledi. Katarlı hayranlarından hediyeler alan hatta en son ülkenin prensinden tablo jestiyle karşılan genç oyuncu, "Katar'a gittim. Ortadoğu'da ilgi çok fazlaydı. Türkiye'de bu kadar değil. Beni çok şaşırttı, çünkü dizi orada yayınlanmadı" diye konuştu.

