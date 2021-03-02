02 Mart 2021 Salı 11:56:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 14:01:00
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı 'Masumiyet' dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, kariyerinde temkinli ilerlemek istiyor.
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı 'Masumiyet' dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, kariyerinde temkinli ilerlemek istiyor. Oyunculuk mesleğinde kalıcı işlere imza atmak isteyen İlayda Şahin, ''Yavaş ama temkinli ilerlemeyi, basamakları ağır ağır tırmanmayı ve böylelikle acelesiz, telaşsız öğrenmeyi istiyorum'' dedi.