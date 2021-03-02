Kariyer planlaması yavaş ve temkinli

Kariyer planlaması yavaş ve temkinli

Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı 'Masumiyet' dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan, kariyerinde temkinli ilerlemek istiyor. Oyunculuk mesleğinde kalıcı işlere imza atmak isteyen İlayda Şahin, ''Yavaş ama temkinli ilerlemeyi, basamakları ağır ağır tırmanmayı ve böylelikle acelesiz, telaşsız öğrenmeyi istiyorum'' dedi.

