Ünlü organizatör Erkan Özerman, kanser tedavisi görüyor. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Özerman'ın tedavisinde tümörler karaciğere sıçradı. 84 yaşındaki organizatör tedavisine rağmen Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması'nı ertelememe kararı aldı. Yarışma 16 Aralık'da İstanbul'da, 40 ülkenin katılımıyla Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.