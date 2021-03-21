İyi müzikten anlayan destek verir!

Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı kızdırır!



'Retrograde' adlı şarkısıyla dünya hayallerine bir adım daha yaklaşan Aleyna Tilki, dünya starlığının kendisine çok yakın olduğunu söyledi. Demet Akalın'ın ''Dünya starı olacağım' dedi, çocuk dizisinde oynuyor' sözlerine üstü kapalı yanıt veren Tilki, 'Müzikten anlayan destek verir' sözleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Genç şarkıcı, ''Güzel geri dönüşler alıyorum. Bence dünya starlığı çok yakın. Ben öyle hissediyorum. Hepimiz için gurur olacaktır hakkını vererek çalışıyorum. Gerçekten iyi işten, müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi" diyerek tartışmanın fitilini yeniden ateşledi.

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